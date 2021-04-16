Фото уткнувшегося в декольте брюнетки Меньщикова вызвало у его жены тошноту

Москва, 16 апреля. Жена экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Степана Меньщикова Ангелина показала фото мужа, уткнувшегося щекой в декольте некой брюнетки. Женщина заподозрила, что супруг ей изменяет.

Компромат на Меньщикова, который после ухода с телестройки стал ведущим мероприятий, его жене прислали бдительные подписчики. Женщина опубликовала фото в Instagram и призналась, что снимок мужа, расположившегося на груди незнакомой дамы, вызывает у нее тошноту. По словам супруги экс-участника «Дома-2», за ним были замечены и другие грехи.

«Девочки, как бы вы отнеслись к тому, что ваш муж делает такие фото и еще не понять как ведет себя, когда гуляет и не ночует дома по два дня?» — обратилась Меньщикова за советом к подписчицам.

Prt Scr instagram.com / @angelinathailand

По мнению некоторых комментаторов, женщине не стоит ругаться с мужем из-за провокационного снимка. Пользователи соцсети отметили, что шоумен никогда не был похож на примерного семьянина.

«По-моему, от Степы ожидаемое поведение»; «Ну ведь он и никогда не пытался казаться другим, такой он есть. Вы его таким и полюбили»; «Я бы на вашем месте не очень сильно реагировала. Да, неприятно, но это людное место. Степан — шоумен, у него амплуа — женский угодник, я думаю, это просто игры»; «Лучше не надо его ревновать, он же шоумен, у него дел по горло. Степа любит во всем выделяться», — поделились мнением подписчицы Меньщиковой.

Проект, благодаря которому прославился Меньщиков, совсем скоро вернется в эфир — трансляция «Дома-2» возобновится 19 апреля на канале «Ю». Ведущие реалити-шоу Ольга Орлова и Влад Кадони рассказали поклонникам телестройки о первом съемочном дне.