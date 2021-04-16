Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 17:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:41
Политика
Пушков рассказал, для чего Байден пытается лебезить перед Россией
17:41
Общество
Тульские мастера изобрели гибрид самовара и электрочайника
17:40
Политика
Зеленский заявил, что настроен на разговор с лидерами «нормандского формата»
17:40
Армия
В Мордовии приступили к отправке новобранцев в войска в ходе весеннего призыва
17:38
Видео
Российские туристы возвращаются из Турции и рассказывают о дороге обратно. ФАН-ТВ
17:37
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера рассказал о надоевшей ему привычке отца
17:36
Происшествия
Самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта в Мексике
17:34
Армия
В Китае рассказали, как Россия вынудила бежать эсминцы ВМС США на подходе к Босфору
17:33
Политика
В МИД РФ ответили Зеленскому, назвавшему строительство «СП-2» энергетической войной
17:33
Политика
Эрдоган и Столтенберг в ходе переговоров обсудили «кризис между Россией и Украиной»
17:28
Происшествия
Двое детей пострадали в ДТП с КамАЗом в Прикамье, опубликовано видео
17:27
Общество
Россиянам назвали самые опасные апрельские аллергены
17:27
Происшествия
В Иркутске за превышение полномочий задержали экс-ректора Байкальского госуниверситета
17:26
Армия
Итальянские СМИ объяснили, чем обернется для США отказ направлять корабли в Черное море
17:24
Общество
Нутрициолог назвал опасные последствия употребления зелени
17:22
Общество
Провалившегося под лед реки теленка вытащили челябинские спасатели
17:20
Общество
Главное — не паниковать: что делать в первые минуты после укуса змеи
17:18
Шоу-бизнес
Саша Черно рекомендовала Валерию Комиссарову пойти на «Дом-2»
17:17
Политика
Камо грядеши, Америка? Альгис Микульскис о 240 годах отношений России с США
17:17
Шоу-бизнес
Фанаты «Маски» назвали понравившихся героев последнего выпуска
Все новости
Фото уткнувшегося в декольте брюнетки Меньщикова вызвало у его жены тошноту
instagram.com  /  @stepanmen
Шоу-бизнес

Фото уткнувшегося в декольте брюнетки Меньщикова вызвало у его жены тошноту

Жена экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Степана Меньщикова Ангелина показала фото мужа, уткнувшегося щекой в декольте некой брюнетки. Женщина заподозрила, что супруг ей изменяет.

Москва, 16 апреля. Жена экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Степана Меньщикова Ангелина показала фото мужа, уткнувшегося щекой в декольте некой брюнетки. Женщина заподозрила, что супруг ей изменяет.

Компромат на Меньщикова, который после ухода с телестройки стал ведущим мероприятий, его жене прислали бдительные подписчики. Женщина опубликовала фото в Instagram и призналась, что снимок мужа, расположившегося на груди незнакомой дамы, вызывает у нее тошноту. По словам супруги экс-участника «Дома-2», за ним были замечены и другие грехи.

«Девочки, как бы вы отнеслись к тому, что ваш муж делает такие фото и еще не понять как ведет себя, когда гуляет и не ночует дома по два дня?» — обратилась Меньщикова за советом к подписчицам.

Prt Scr instagram.com  / @angelinathailand

По мнению некоторых комментаторов, женщине не стоит ругаться с мужем из-за провокационного снимка. Пользователи соцсети отметили, что шоумен никогда не был похож на примерного семьянина.

«По-моему, от Степы ожидаемое поведение»;

«Ну ведь он и никогда не пытался казаться другим, такой он есть. Вы его таким и полюбили»;

«Я бы на вашем месте не очень сильно реагировала. Да, неприятно, но это людное место. Степан — шоумен, у него амплуа — женский угодник, я думаю, это просто игры»;

«Лучше не надо его ревновать, он же шоумен, у него дел по горло. Степа любит во всем выделяться», — поделились мнением подписчицы Меньщиковой.

Проект, благодаря которому прославился Меньщиков, совсем скоро вернется в эфир — трансляция «Дома-2» возобновится 19 апреля на канале «Ю». Ведущие реалити-шоу Ольга Орлова и Влад Кадони рассказали поклонникам телестройки о первом съемочном дне.

дом-2 меньщиков реалити-шоу
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Фото уткнувшегося в декольте брюнетки Меньщикова вызвало у его жены тошноту
Рейтинг@Mail.ru