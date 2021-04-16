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Терапевт озвучил правила семейной вакцинации от коронавируса
pixabay.com
Общество

Терапевт озвучил правила семейной вакцинации от коронавируса

Вакцинация всей семьей вызывает ряд вопросов у некоторых россиян. Более подробно этот вопрос раскрыл кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Парамонов.

Москва, 16 апреля. Вакцинация всей семьей вызывает ряд вопросов у некоторых россиян. Более подробно этот вопрос раскрыл кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Парамонов.

Решение привиться от коронавируса всей семьей не требует одновременного похода в пункт вакцинации. Риск заразить близких присутствует при использовании живого вируса в вакцине, так как в таком случае привитый переносит болезнь, но в легкой форме.

В данном случае ситуация другая, а опасность заразить членов семьи полностью отсутствует, сообщает «Радио 1». Одна семья может воспользоваться разными вакцинами от коронавируса, при этом нет необходимости ожидать поступления вакцин «КовиВак» или «ЭпиВакКорона». Парамонов отметил, что в медицинских учреждениях в основном представлен препарат «Спутник V». При этом вакцинация его компонентами проходит уже с января, и известно его эффективное и безопасное воздействие на организм.

Ранее власти Петербурга объяснили отсутствие иммунной прослойки у его жителей. По сообщению Смольного, это связано с недостаточным темпом вакцинации петербуржцев.

иммунитет семья вакцинация коронавирус
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