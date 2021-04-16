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Некачественная система освещения британского паба убила семилетнего мальчика
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Общество

Некачественная система освещения британского паба убила семилетнего мальчика

Система наружного освещения британского паба стала причиной гибели школьника. Мальчик дотронулся до светового прибора, после чего ребенка ударило током.

Лондон, 16 апреля. Система наружного освещения британского паба стала причиной гибели школьника. Мальчик дотронулся до светового прибора, после чего ребенка ударило током.

Трагедия случилась в саду у паба King Harold в Ромфорде, где некачественно сделанное наружное освещение убило семилетнего мальчика. Школьник играл на территории, прилегающей к питейному заведению, и прикоснулся к осветительному прибору, в этот момент ребенка ударило током. От полученной электрической травмы несовершеннолетний скончался, сообщает The Daily Star.

Согласно информации правоохранительных органов, ответить за несчастный случай, повлекший смерть малолетнего британца, предстоит 73-летнему владельцу паба Дэвиду Б. Мужчина получил наказание в виде тюремного срока в размере девяти лет лишения свободы. По словам судьи, который выносил приговор предпринимателю, система освещения во дворе паба была «бомбой замедленного действия, ожидающей взрыва».

Хозяин питейного заведения признал себя виновным в грубом непредумышленном убийстве, а также в абстрагировании электричества. Последний факт вскрылся после трагедии с мальчиком, когда следователи обнаружили, что незаконный источник питания был использован для кражи энергии для паба.

Установивший освещение электрик Колин Н., который по странному стечению обстоятельств оказался шурином владельца паба, также оказался на скамье подсудимых. Мужчина признал себя виновным в невыполнении обязанностей по закону о здоровье и безопасности на работе и был заключен в тюрьму на год.

«Я не сомневаюсь, что вы оба знали об опасности, и каждый из вас по своим собственным немного различным причинам решил ничего не предпринимать», — обратился судья к подсудимым.

Правоохранитель подчеркнул, что британцы рисковали жизнями своих клиентов, ставя деньги выше безопасности. Позже выяснилось, что инспекторы по охране окружающей среды выявили в заведении «многочисленные электрические дефекты» еще в 2009 году.

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