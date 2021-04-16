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Шойгу отметил рывок российской армии за счет операции на территории Сирии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля
Армия

Шойгу отметил рывок российской армии за счет операции на территории Сирии

Военная операция на территории САР помогла российской армии проверить вооружение, сделать шаг в направлении развития и укрепить боевой дух, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Москва, 16 апреля. Военная операция на территории САР помогла российской армии проверить вооружение, сделать шаг в направлении развития и укрепить боевой дух, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что сирийская операция — отдельная веха, настоящий рывок, который позволил российской армии сделать серьезный и качественный шаг вперед.

«То, что позволило проверить людей, оружие, всю систему образования и боевой подготовки. Но главное — это, конечно, вернуть и возродить тот ни с чем не сравнимый российский боевой дух», — сказал Шойгу.

Напомним, российские войска участвуют в операции на территории САР с 30 сентября 2015 года. У ВС РФ на территории государства есть авиабаза на аэродроме «Хмеймим» и база ВМФ в порту Тартус.

Ранее глава Минобороны РФ отметил заслуги Москвы в урегулировании ливийского конфликта во время встречи с новоизбранным премьером североафриканского государства Абд аль-Хамидом Дабибой.

Сирия минобороны рф шойгу
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