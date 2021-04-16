Диетолог предупредил о последствиях употребления пищи с плесенью

Москва, 16 апреля. Случайно съеденная заплесневелая пища может быть чревата неприятными для человека последствиями. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

По ее словам, грибки плесени могут находиться везде, а их активное размножение начинается после попадания в благоприятную влажную среду. В случае если у человека нормальная иммунная система, после употребления хлеба с плесенью он не умрет.

Однако если плесени много, а иммунитет понижен, то организму может грозить обычное пищевое отравление. Такой недуг, как правило, сопровождается рвотой, головной болью, повышенной температурой. Смертельные последствия возможны при огромных количествах плесени и максимально снизившемся иммунитете, объяснила Тихомирова в интервью телеканалу «Звезда».

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, какие продукты могут угрожать здоровью поджелудочной железы. В перечень попали избыточно жирная пища, блюда со специями и бобовые, а также маринады и соленья.