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Борис Корчевников и Михаил Зеленский снялись в специальном выпуске «Прямого эфира»
wikipedia.org  /  MDemina / CC BY-SA 4.0
Шоу-бизнес

Борис Корчевников и Михаил Зеленский снялись в специальном выпуске «Прямого эфира»

Программа «Прямой эфир» отмечает десятилетие в эфире. По случаю праздника в студии канала «Россия-1» появились прежние ведущие шоу Борис Корчевников и Михаил Зеленский.

Москва, 16 апреля. Программа «Прямой эфир» отмечает десятилетие в эфире. По случаю праздника в студии канала «Россия-1» появились прежние ведущие шоу Борис Корчевников и Михаил Зеленский.

Первый выпуск передачи «Прямой эфир» вышел на телеэкраны в апреле 2011 года. В честь юбилея шоу в студии программы появились ее первый ведущий Михаил Зеленский и Борис Корчевников, который пришел ему на смену спустя два года после запуска проекта. Сейчас шоу на канале «Россия-1» ведет Андрей Малахов.

«Прямой эфир» популярен тем, что поднимает остросоциальные темы. Гости программы обсуждают насущные вопросы и пытаются помочь оказавшимся в трудном положении героям. В студии шоу побывали не только обычные граждане, но и известные личности. Например, бывший мэр столицы Юрий Лужков пообщался с ведущим программы после своей отставки. Одними из самых рейтинговых выпусков стали эпизоды с оперной певицей Марией Максаковой, переехавшей на Украину и потерявшей мужа Дениса Вороненкова.

Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

На съемках специального эпизода «Прямого эфира», который покажут 19 апреля в 17:15 по московскому времени, также появились Эвелина Бледанс, Дарья Донцова, Анастасия Волочкова и многие другие.

В одном из последних выпусков шоу внучка Лидии Крючковой, вдовы актера Николая Крючкова, рассказала о жизни своей бабушки, которая оказалась в психиатрической больнице.

малахов прямой эфир корчевников
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