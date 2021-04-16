Новый вид улиток в Черногории назвали в честь сербского теннисиста Джоковича

Подгорица, 16 апреля. Обнаруженный учеными новый вид пресноводной улитки был назван в честь лидера мирового теннисного рейтинга серба Новака Джоковича.

Зоолог Владимир Пешич из университета Черногории и словацкий биоспелеолог Йозеф Грего в 2019 году провели исследование, в ходе которого неподалеку от Подгорицы была найдена новая улитка. Она имеет молочно-белую спиральную оболочку в форме вытянутого конуса и приспособлена к жизни в подземных потоках.

Улитка получила название Travunijana djokovici в честь именитого сербского теннисиста Новака Джоковича. Ученые подчеркнули, что «энергия и энтузиазм» Джоковича свойственны открытому ими виду моллюска, который обитает в пещерных и родниковых местах.

Ранее Новак Джокович проиграл первый матч в 2021 году. Сербский теннисист уступил Даниэлю Эвансу из Великобритании на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.