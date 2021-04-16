Глава МИД Сербии рассчитывает на визит Путина в 2021 году

Белград, 16 апреля. Сербия надеется на визит в страну президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил глава внешнеполитического ведомства Никола Селакович.

По его словам, встречи лидеров двух стран являются доказательством хороших отношений между сербией и Россией. Об этом Селакович рассказал во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Я убежден, что это результирует и встреча на высшем уровне, и визит Владимира Владимировича Путина в Сербию этом году. Мы надеемся на этот визит», подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич не стал поддерживать последний пакет антироссийских санкций Евросоюза, несмотря на давление Брюсселя.