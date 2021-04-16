Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 17:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:41
Политика
Пушков рассказал, для чего Байден пытается лебезить перед Россией
17:41
Общество
Тульские мастера изобрели гибрид самовара и электрочайника
17:40
Политика
Зеленский заявил, что настроен на разговор с лидерами «нормандского формата»
17:40
Армия
В Мордовии приступили к отправке новобранцев в войска в ходе весеннего призыва
17:38
Видео
Российские туристы возвращаются из Турции и рассказывают о дороге обратно. ФАН-ТВ
17:37
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера рассказал о надоевшей ему привычке отца
17:36
Происшествия
Самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта в Мексике
17:34
Армия
В Китае рассказали, как Россия вынудила бежать эсминцы ВМС США на подходе к Босфору
17:33
Политика
В МИД РФ ответили Зеленскому, назвавшему строительство «СП-2» энергетической войной
17:33
Политика
Эрдоган и Столтенберг в ходе переговоров обсудили «кризис между Россией и Украиной»
17:28
Происшествия
Двое детей пострадали в ДТП с КамАЗом в Прикамье, опубликовано видео
17:27
Общество
Россиянам назвали самые опасные апрельские аллергены
17:27
Происшествия
В Иркутске за превышение полномочий задержали экс-ректора Байкальского госуниверситета
17:26
Армия
Итальянские СМИ объяснили, чем обернется для США отказ направлять корабли в Черное море
17:24
Общество
Нутрициолог назвал опасные последствия употребления зелени
17:22
Общество
Провалившегося под лед реки теленка вытащили челябинские спасатели
17:20
Общество
Главное — не паниковать: что делать в первые минуты после укуса змеи
17:18
Шоу-бизнес
Саша Черно рекомендовала Валерию Комиссарову пойти на «Дом-2»
17:17
Политика
Камо грядеши, Америка? Альгис Микульскис о 240 годах отношений России с США
17:17
Шоу-бизнес
Фанаты «Маски» назвали понравившихся героев последнего выпуска
Все новости
Глава МИД Сербии рассчитывает на визит Путина в 2021 году
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля
Политика

Глава МИД Сербии рассчитывает на визит Путина в 2021 году

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 17:25
Сербия надеется на визит в страну президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил глава внешнеполитического ведомства Никола Селакович.

Белград, 16 апреля. Сербия надеется на визит в страну президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил глава внешнеполитического ведомства Никола Селакович.

По его словам, встречи лидеров двух стран являются доказательством хороших отношений между сербией и Россией. Об этом Селакович рассказал во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Я убежден, что это результирует и встреча на высшем уровне, и визит Владимира Владимировича Путина в Сербию этом году. Мы надеемся на этот визит», подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич не стал поддерживать последний пакет антироссийских санкций Евросоюза, несмотря на давление Брюсселя.

путин сербия Селакович
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Политика / Глава МИД Сербии рассчитывает на визит Путина в 2021 году
Рейтинг@Mail.ru