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В Норвегии объяснили, почему РФ не станет создавать «радиоактивное цунами» у берегов США
youtube.com  /  Prt Scr Минобороны России
Армия

В Норвегии объяснили, почему РФ не станет создавать «радиоактивное цунами» у берегов США

Россия не станет применять свои новейшие ядерные торпеды «Посейдон» для нанесения ударов по городам США, уверен военный эксперт Якуб Годзимирский.

Осло, 16 апреля. Россия не станет применять свои новейшие ядерные торпеды «Посейдон» для нанесения ударов по городам США, уверен военный эксперт Якуб Годзимирский.

В интервью норвежскому изданию Nettavisen эксперт напомнил, что планы России по созданию «Посейдонов» заставили понервничать западные страны. По оценкам специалистов, это супероружие способно создать настоящее «радиоактивное цунами» у американских берегов.

Эти торпеды могут нанести серьезный урон американским прибрежным городам и сделать их непригодными для жизни на несколько десятков лет. При этом Годзимирский считает, что Россия никогда не станет применять против США это оружие.

«Давайте надеяться, что до этого дело никогда не дойдет, и их не станут применять ни против норвежских, ни против американских городов», – заявил он.

Он напомнил, что все ядерное вооружение России предназначено для сдерживания противника. По его словам, применение подобного оружия может обернуться необратимыми последствиями.

Напомним, что носителем подводного беспилотника «Посейдон» будет российская атомная подводная лодка «Белгород», которая будет нести службу в составе Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

россия сша Поседйон
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