Долина учинила скандал на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Москва, 16 апреля. Певица Лариса Долина снова продемонстрировала эмоциональное поведение на шоу и устроила скандал, на этот раз поспорив с экс-участником «Фабрики звезд» Михаилом Гребенщиковым.

Исполнительница хита «Погода в доме» уже привлекла к себе массу внимания, когда в эфире YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» отчитала юную тиктокершу и начинающую певицу Валю Карнавал. Долина возмутилась, что девушка не знает ни одной ноты.

На этот раз именитая певица стала приглашенным членом жюри на шоу «Ну-ка, все вместе!» канала «Россия-1». Исполнительница пришла в восторг от номера 23-летнего британца Майкла Райса, который выступил с синглом Apologize группы OneRepublic. Однако постоянный эксперт проекта Гребенщиков не согласился с Долиной.

«Не снес он мне голову, не заплакал, не затанцевал!» — раскритиковал участника музыкант.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Певица не оставила эту точку зрения без внимания и учинила скандал на съемках. Защищая своего фаворита, Долина заявила, что ей жаль Гребенщикова.

«Может, и мне вас…» — ответил экс-участник «Фабрики звезд». «Меня вот как раз жалеть не нужно!» — вспылила певица.

После этого между Гребенщиковым и Долиной случилась перепалка. Выпуск, в котором это произошло, зрители увидят в эфире 18 апреля, пишет Kp.ru.

Дочь Долиной Ангелина Миончинская нашла плюсы в скандале матери с Валей Карнавал. Она пришла в восторг от выпуска «Музыкалити» с участием певицы.