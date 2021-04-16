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Главное — не паниковать: что делать в первые минуты после укуса змеи
 /  Фото Константина Ширяева
Общество

Главное — не паниковать: что делать в первые минуты после укуса змеи

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 17:26
Стоит ли бояться укуса гадюки? Первая помощь, если это произошло? Выяснил ФАН.

Тула, 16 апреля. В разгар весны многие начинают выезжать на природу: на пикники в леса или на дачные участки. В этот период, особенно вблизи водоемов, велика вероятность встретить гадюк. В разгар весны их особенно много. Так ли они опасны, как многие думают? Стоит и сразу бежать в больницу? Об этом и многих других тонкостях рассказала ФАН герпетолог тульского экзотариума Дарья Змеева.

«Во-первых, собираясь в лес, надо правильно одеться. Нужна плотная высокая обувь. Подойдут берцы, высокие кроссовки или же резиновые сапоги. В них заправляем плотные штаны, например, джинсы. Это, кстати, спасет и от клещей», — говорит Дарья.

Если на пути вам встретилась змея, то не трогайте ее, просто пройдите мимо. Первая она никогда не нападет на человека. Оказывается, ей это абсолютно не нужно.

«Нередки случаи, когда особенно любознательным людям хочется самим погладить-потрогать змейку. Не нужно этого делать, даже если вам кажется, что она настроена вполне мирно. По статистике, большинство укусов произошло в тех случаях, когда человек сам пытался дотронуться до змеи палкой или даже рукой. Если вы ничего не понимаете в змеях, делать этого не стоит», — предупреждает Дарья.

Если все же самое страшное произошло и змея вас укусила – главное не паниковать. Человек не умрет через пять минут от укуса гадюки. Кстати, не обязательно и высасывать яд. Но если решились, то надо помнить о том, что имеет смысл это делать в первые минуты сразу после укуса. При этом важно, чтобы в ротовой полости не было никаких ранок. 

«Лучше обеспечьте неподвижность укушенной конечности. Если на ней есть украшения, то надо обязательно их снять. Также как можно раньше надо принять антигистаминные препараты. На природе их надо всегда иметь под рукой. Следующее, что необходимо, это много пить. А вот перегружать организм пищей, особенно тяжелой, не стоит»,- говорит Дарья Змеева.

Далее возможны два пути развития: отправится в больницу или поехать домой. Тут каждый решает для себя.

«Если решились на больницу, то звоните в скорую (или в такси) и просите, чтоб вас отвезли именно в токсикологию. Как показывает практика, многие приезжали в обычную поликлинику и это только усугубляло ситуацию. В больнице вам предложат введение сыворотки. Имейте ввиду, если час с момента укуса уже прошел, то это будет малоэффективным. Лучше воспользоваться другими методами симптоматического лечения», — продолжает Дарья Змеева.

Если же из леса решили ехать домой, то надо, как советуют специалисты, обеспечить себе полный покой и обильное питье. Под язык Но-шпу, а на ночь Найз или Нимесулид.

«Далее следить за своим состоянием. Если все же поднялась температура, началась рвота, диарея, то в этом случае придется доверить свое лечение врачам. Звоните в скорую», — отмечает собеседник ФАН.

И главное, как советует герпетолог, нельзя накладывать жгут. Это повлечет за собой тяжелые последствия, вплоть до ампутации конечности. Категорически не рекомендуется прижигать место укуса. Яд змеи вы этим не разрушите, а вот серьезный ожог заработать можете. И последнее, что надо знать укушенному – запрещено пить алкоголь и принимать аспириносодержащие препараты.

тульская область гадюки
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