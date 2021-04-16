Тиме Белорусских вынесли приговор по делу о наркотиках

Минск, 16 апреля. Музыкант Тима Белорусских, пойманный в январе с наркотиками, приговорен к двум годам ограничения свободы. В Белоруссии такое наказание называется «домашняя химия».

Суд частично ограничил свободу певца. Теперь осужденный должен будет отмечаться в милиции, ему также запрещено выходить из дома ночью и выезжать из страны без особого разрешения. Таким образом, его концерты в России могут оказаться под запретом.

Артиста задержали в ночном клубе в январе этого года. При досмотре у него нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. После задержания Белорусских пошел на сделку со следствием — он признал вину и был отпущен домой под залог.