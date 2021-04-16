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США могут увеличить число военных на Украине
flickr.com  /  U.S. Army Europe Images
Армия

США могут увеличить число военных на Украине

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 17:07
Соединенные Штаты при необходимости могут увеличить количество военнослужащих на Украине, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин.

Киев, 16 апреля. Соединенные Штаты при необходимости могут увеличить количество военнослужащих на Украине, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин.

Дипломат из Соединенных Штатов обратила внимание на то, что сейчас на Украине находятся 160 американских военнослужащих. Если возникнет соответствующая необходимость, то Пентагон направит дополнительные силы, заявила Квин.

«Если по нашим оценкам потребности увеличатся и надо будет увеличивать, мы этот вопрос рассмотрим», — указала она.

Вашингтон и партнеры внимательно наблюдают за обстановкой на украинской территории, добавила Квин на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Во время выступления Шмыгаль ранее заявил, что Украина выступает за расширение программы обучения Вооруженных сил Украины военными инструкторами ВС США.

Украина вс сша Кристина Квин Денис Шмыгаль
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