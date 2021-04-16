Минфин изучает вопрос возврата денег россиянам, пострадавшим от мошенников

Москва, 16 апреля. Министерство финансов Российской Федерации собирается облегчить процедуру возврата денежных средств гражданам страны, которые пострадали от действий мошенников.

Об этом в ходе онлайн-конференции «Комсомольской правды» рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Мероприятие называлось «Финансовая безопасность. Как защитить свои деньги от вездесущих мошенников?».

«Сейчас как раз мы параллельно со Стратегией развития финансовой грамотности прорабатываем некоторые законодательные меры», — добавил чиновник.

Среди данных мер — решение вопроса о возврате средств на законодательном уровне. Речь идет о ситуациях, когда деньги уходят незаконным способом в другой банк. Инициативы Минфина позволят ограничить действия преступников и к тому же позволят россиянам вернуть собственные средства.

В Следственном комитете РФ ранее рассказали, как распознать телефонных мошенников и не попасться к ним на крючок. Злоумышленники во время разговора требуют пойти в определенное место, чтобы перевести деньги на счет указанных лиц.