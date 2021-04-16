Волочкова рассказала ФАН, во что превратилась ее квартира из-за протечек крыши

Специалисты оценили в миллион рублей ущерб, нанесенный квартире балерины Анастасии Волочковой из-за протечек в крыше ее собственности. Об этом в беседе с ФАН рассказала сама светская львица.

Собеседница прокомментировала новость о том, что она обратилась в Тверской районный суд с иском к ГБУ «Жилищник» Тверского района Москвы.

«Приходили специалисты, провели экспертизу. Там действительно очень большой ущерб — под миллион рублей. Грибок огромный пошел на потолке. Полностью нужно переделывать комнату. Протечка прошла также и в гостиную. В общем, беда», — сообщила балерина.

Волочкова подчеркнула, что данная жилплощадь ей очень дорога. Нынешнее состояние помещения удручает звезду.

«Столько лет я исправно платила деньги. С 2000 года. Тогда мне эту квартиру подарил Сулейман Керимов. Мы с ним жили в ней, поэтому она мне очень дорога. Я не собираюсь ее ни сдавать, ни продавать. Однако то, во что она превратилась, — это ужасно», — пояснила собеседница ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Она отметила, что за многие годы с тех пор, как по вине убиравших снег работников пострадала крыша, сотрудники ГБУ «Жилищник» не предпринимали никаких мер для устранения нанесенных повреждений.

«Никто не приходил. Даже крышу не чинили. Приходилось просить Рустама, он у нас работает. Он со своими друзьями пытался залатать крышу, но это небезопасное дело. И все равно течь не устранилась. Тазики продолжают выставляться», — подытожила светская львица.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что Анастасия Волочкова намерена подать в суд на коммунальщиков из-за испорченного ремонта и пострадавшей кровати стоимостью в несколько сотен тысяч рублей.