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Европа не рассматривает вопрос включения Украины в НАТО
pixabay.com
Политика

Европа не рассматривает вопрос включения Украины в НАТО

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 17:35
Вопрос о членстве Украины в Евросоюзе сейчас не стоит. Об этом заявил источник в ЕС на фоне визита украинского президента Владимира Зеленского во Францию.

Брюссель, 16 апреля. Вопрос о членстве Украины в Евросоюзе сейчас не стоит. Об этом заявил источник в ЕС на фоне визита украинского президента Владимира Зеленского во Францию.

По словам европейского высокопоставленного источника, соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза имеет огромный потенциал, при этом вопрос о ее членстве сейчас не стоит.

«Мы должны достичь успеха в реализации соглашения (об ассоциации. — Прим. ред.), у которого есть огромный потенциал для развития экономики Украины, социальной сферы. Украина — европейская страна, и как европейская страна имеет возможность присоединиться к ЕС, но сейчас это не стоит в повестке», — заявил представитель ЕС.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз отвернулись от Украины.

Украина евросоюз членство
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