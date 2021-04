Песню Манижи для Евровидения номинировали на премию Eurostory Award

Амстердам, 16 апреля. Композицию российской исполнительницы Манижи для Евровидения Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award — 2021.

Организаторы премии сообщили о пяти номинантах, чья песня для Евровидения может стать лучшей в этом году. В их списке оказалась и представительница России Манижа.

Также за награду поборются итальянская рок-группа Maneskin с песней Zitti e buoni, нидерландский певец суринамского происхождения Жангю Макрой (Birth of a new age), музыкальный коллектив из Бельгии Hooverphonic (The wrong place) и болгарская исполнительница Victoria (Tears Getting Sober).

Композицию Манижи, которая вызвала много споров, оценила певица Алла Пугачева в выпуске YouTube-шоу «Музыкалити». Артистка назвала молодую коллегу яркой личностью, а ее конкурсную песню — идеально подходящей для Евровидения.