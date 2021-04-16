Украинцы высмеяли призыв Зеленского поднимать турпоток в Турции

Киев, 16 апреля. Жители Украины не оценили призыв президента Владимира Зеленского к активному отдыху в Турции после ее закрытия для россиян, напомнив ему в Сети о нищете в Незалежной.

Зеленский ранее сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом некие благоприятные условия для туристов, прибывающих на курорты страны с Украины. По словам политика, украинцы должны более активно выказывать содействие Турции в этом направлении в благодарность за «поддержку независимости и суверенитета».

Кроме того, Зеленский напомнил о закрытии авиасообщения между Россией и Турцией, в связи с чем украинцев призвали наращивать туристический поток на турецкие курорты.

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Украинские пользователи Сети отрицательно отнеслись к подобному предложению со стороны собственного президента, напомнив о стремительно ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса в Турции. В республике суточный показатель выявленных случаев заражения инфекцией превышает 60 тыс.

Большая часть комментаторов пожаловалась на нехватку денег на повседневные расходы, что уж говорить об отдыхе на турецких курортах на российском уровне. Украинка Виктория поинтересовалась, даст ли «этот псевдопрезидент» людям средства для отдыха, а пользователь по имени Андрей призвал Зеленского сделать нормальные зарплаты в стране.

Жители Турции тем временем оказались шокированы решением российских властей приостановить авиасообщение между странами. Такая реакция объясняется тем, что путешественники из России обеспечивают большую часть выручки туристической отрасли.