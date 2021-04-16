Воронежские зоологи показали семерых новорожденных лисят

Воронеж, 16 апреля. Специалисты выхаживают маленьких лисят, оставшихся без матери в дикой природе. После того, как зверята подрастут, их отправят в Центр реабилитации.

В воронежский Центр охраны животных «Наша природа» передали семерых маленьких лисят. Малыши еще не окрепли и не открыли глазки. Что произошло с их матерью — неизвестно. Сейчас детенышей выкармливает специальной молочной смесью волонтер, имеющий опыт общения с лисами.

После того как лисята немного подрастут, их отправят в Центр реабилитации и реинтродукции «Сирин». Там маленьких животных подготовят к возвращению в дикую природу.

Для кормления лисят зооволонтеры заказали три двухкилограммовые банки заменителя молока стоимостью 11 тысяч рублей и просят воронежцев и просто неравнодушных людей о спонсорской помощи в выхаживании малышей. Всю информацию об оказании помощи центру охраны животных можно посмотреть здесь.

Ранее ФАН сообщал, что в Омске нашли замерзшего лебедя и передали в Большереченский зоопарк для лечения.