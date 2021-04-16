Ассенизаторские машины в Курской области сливают нечистоты в овраг

Курск, 16 апреля. Местными жителями деревни Сотниково был обнаружен овраг, наполненный нечистотами. Помимо этого, рядом с ним находилось более 8 собак, прикованных цепями к деревьям.

Куряне уверены, что в этой экологической катастрофе виноваты машины ассенизаторы. По их словам, они продолжительное время сливали в русло оврага фекальные массы.

«Голодных и измученных собак они используют для отпугивания от этого места любопытных жителей», — делятся своими предположениями местные жители деревни.

В пресс-службе администрации Курской области сообщили, что для разбирательства ситуации выехали специалисты управления ветеринарии и экологи.

Ранее ФАН сообщал, что была опровергнута версия о причастности охотников к гибели благородных оленей в санатории «Марьино» Курской области. По словам специалистов, животные погибли естественной смертью и их трупы продолжительное время находились на одном месте.