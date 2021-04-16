Москва и Минск заявили о сотрудничестве в построении экономики замкнутого цикла

Минск, 16 апреля. Оператор вторичных материальных ресурсов Белоруссии подписал соглашение с Российским экологическим оператором (РЭО).

Договоренность была достигнута в рамках поездки российской делегации. На повестке дня был запрет одноразового пластика на территории Евразийского экономического союза, сотрудничество в строительстве инфраструктуры и внедрение новейших из доступных технологий. Об этом сообщается в материале сайта 360tv.ru.

«Мы могли бы выйти с совместной инициативой по запрету неперерабатываемой или трудноперерабатываемой упаковки на территории Евразийского экономического союза. Ну и, конечно, мы хотели бы организовать программу по совместному созданию оборудования и взаимной локализации наилучших технологий», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

В РЭО считают, что белорусский опыт проектирования и строительства инфраструктуры может существенно улучшить результаты взаимодействия стран. Партнерство будет взаимовыгодным, потому что Россия имеет разработки оборудования, которое могло бы быть эффективно локализовано в Белоруссии.

Белоруссия и Россия сотрудничают также и в военной сфере. Так, в марте на полигоне Мулино военнослужащие обеих стран совместно отработали наступательные и оборонительные действия с применением военной техники.