Злоупотребление энергетиками чуть не довело британца до могилы

Лондон, 16 апреля. Студент из Великобритании перенес остановку сердца из-за того, что выпивал по четыре банки энергетика в день на протяжении двух лет.

Каждый день 21-летний британец употреблял по два литра энергетического напитка, сообщает журнал BMJ Case Reports. В состав каждой из четырех полулитровых банок входило 160 миллиграммов кофеина. Позже у него обнаружился ряд негативных симптомов.

Он резко сбросил вес, начал задыхаться и попал в больницу. Британец провел в медицинском учреждении почти два месяца, часть этого срока он находился в реанимации. Врачи зафиксировали отказ обеих почек и планировали пересадку донорских органов. Проблемы с почками привели к остановке сердца. Врачи отметили, что причиной таких проблем стало злоупотребление энергетическим напитком. Ко всему прочему, студент страдал от мигрени, тремора и учащенного пульса.

Ранее профессор из Финляндии опроверг полезное действие вина для здоровья. Он сообщил, что содержащийся в напитке этанол наносит вред здоровью.