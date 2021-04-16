Олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков скончался на 72-м году жизни

Москва, 16 апреля. Известный дзюдоист, олимпийский чемпион Сергей Новиков умер в 71 год, заявили в пресс-службе Федерации дзюдо России. Причина смерти спортсмена не называется.

Коллектив Федерации дзюдо России и вся дзюдоистская общественность выразили соболезнования родным и близким Новикова. Сообщение опубликовано в аккаунте федерации в социальной сети «ВКонтакте».

Дзюдоист Сергей Новиков прославился благодаря победе на Играх в Монреале. Кроме того, на его счету три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов Европы. Он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР.