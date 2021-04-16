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Олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков скончался на 72-м году жизни
pixabay.com
Общество

Олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков скончался на 72-м году жизни

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 16:48
Известный дзюдоист, олимпийский чемпион Сергей Новиков умер в 71 год, заявили в пресс-службе Федерации дзюдо России. Причина смерти спортсмена не называется.

Москва, 16 апреля. Известный дзюдоист, олимпийский чемпион Сергей Новиков умер в 71 год, заявили в пресс-службе Федерации дзюдо России. Причина смерти спортсмена не называется.

Коллектив Федерации дзюдо России и вся дзюдоистская общественность выразили соболезнования родным и близким Новикова. Сообщение опубликовано в аккаунте федерации в социальной сети «ВКонтакте».

Дзюдоист Сергей Новиков прославился благодаря победе на Играх в Монреале. Кроме того, на его счету три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов Европы. Он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР.

смерть дзюдо сергей новиков
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