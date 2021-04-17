Оговорки по Альцгеймеру: Байден снова все перепутал

Президент США Джо Байден довольно бодро критикует Россию, но при этом, судя по всему, сам не так бодр, как хотелось бы его сторонникам. Поэтому фирменный стиль американского лидера — оговорки (даже если забыть о его эпическом падении на трапе самолета). Что касается оговорок, то выступление Байдена от 16 апреля, которое было посвящено отношениям США и России, не стало исключением.

Оговорок было несколько, но журналисты обратили внимание на две. Сначала Байден перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», заявив примерно следующее:

«США не хотят запускать цикл вакцин..., то есть эскалации и конфликта с Россией».

Он также не смог с первого раза выговорить фамилию российского президента: вместо «Путин» получился некий «Клутин». О ком думал американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, остается только гадать…

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32 — Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021

Оговорки по Альцгеймеру

Байден не только, мягко говоря, немолод, но и по слухам крепко «дружит» с немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. За свои «оговорки по Альцгеймеру» 46-й американский президент самокритично называет себя «машиной ляпов». Ляпов, действительно, немало.

Например, еще во время предвыборной кампании Байден несколько раз называл Джорджем своего предшественника — 45-го президента США Дональда Трампа. Журналисты разгадали «замысел» Байдена: вероятно, нынешний президент США в тот момент принимал своего соперника Трампа за Джорджа Буша — младшего.

В сентябре 2020 года будущий 46-й президент США напугал своих избирателей заявлением, что от COVID-19 умрет 200 миллионов человек, и это произойдет раньше, чем он (Байден) закончит свое выступление. Что имел в виду Джо Байден, журналистам опять пришлось угадывать: возможно, речь шла о примерно 200 тысячах скончавшихся к тому времени американцах, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как во время предвыборной кампании, так и на посту президента, Байден активно «продвигает» в Белый дом своего заместителя — вице-президента (а до выборов — кандидата в вице-президенты) Камалу Харрис. Байден время от времени называет ее «президент Харрис». Кем в этот момент считает себя сам Байден, остается его маленькой тайной.

А, например, в ноябре прошлого года старина Байден с трудом вспомнил имя своей внучки, да и вообще память на имена, как все знают, не самая сильная его сторона…

Global Look Press / Pete Marovich / Consolidated News Photos

Как-то Байден заявил, что пришел в американский Сенат 120 лет назад… Видимо, пошутил. Но в каждой шутке, как известно, есть доля шутки.

Депутат Госдумы, известный врач Геннадий Онищенко, давая характеристику американскому лидеру, посетовал, что ядерная кнопка находится в руках человека, возможно, не всегда отдающего себе отчет в своих действиях.

«Здоровье первых лиц государства — это очень важно, ведь это касается миллионов людей, влияет на судьбы и безопасность мира. Именно с этой точки зрения необходимо сказать, что состояние здоровье господина Байдена, к сожалению, далеко от оптимальной формы», — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

По мнению российского парламентария, забывчивость и неадекватные заявления Байдена могут свидетельствовать о нарушении у президента США мозгового кровообращения, что является весьма грозным симптомом ряда тяжелых заболеваний.

Напомним, после резких высказываний в адрес российского руководства Джо Байден сам позвонил президенту России Владимиру Путину с предложением провести российско-американские переговоры на высшем уровне в очном формате. Впрочем, примирительные заявления Байдена не помешали США ввести в действие новые незаконные антироссийские санкции.