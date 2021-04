Оговорки по Альцгеймеру: Байден снова все перепутал

Президент США Джо Байден довольно бодро критикует Россию, но при этом, судя по всему, сам не так бодр, как хотелось бы его сторонникам. Поэтому фирменный стиль американского лидера — оговорки (даже если забыть о его эпическом падении на трапе самолета). Что касается оговорок, то выступление Байдена от 16 апреля, которое было посвящено отношениям США и России, не стало исключением.

Оговорок было несколько, но журналисты обратили внимание на две. Сначала Байден перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», заявив примерно следующее:

Он также не смог с первого раза выговорить фамилию российского президента: вместо «Путин» получился некий «Клутин». О ком думал американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, остается только гадать…

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32