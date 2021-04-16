Камо грядеши, Америка? Альгис Микульскис о 240 годах отношений России с США

Нынешние отношения России с США некоторые уже называют порогом нового Карибского кризиса. Санкции, высылки дипломатов, взаимные завуалированные угрозы... Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис обратился к прошлому и отметил главные вехи в общей межгосударственной истории, чтобы понять, чем закончится нынешнее противостояние — ядерным Армагеддоном или возобновлением вялотекущего, мирного взаимного троллинга.

Если считать началом дипломатических отношений между Россией и САСШ 1780 год, когда американцы отправили в Санкт-Петербург своего первого посланника, то на сегодняшний день их история насчитывает чуть больше 240 лет. Хотя само знакомство Русского царства с британскими колониями Нового Света произошло гораздо раньше.

Есть, например, документально подтвержденные сведения о том, что Петр I во время Великого посольства встречался в Лондоне с основателем колонии Пенсильвания — Уильямом Пенном. Да и русские купцы, шедшие вслед за первооткрывателями восточных рубежей государства, уже в первой половине XVIII века начали активно осваивать Аляску, Алеутские острова, Калифорнию, сделав немалую часть земель соседнего континента частью Российской империи.

1775 год ознаменовался не только началом войны за независимость от Британии, но и первым дружеским жестом, сделанным Россией в сторону зарождающихся Североамериканских Соединенных Штатов. Выразился этот жест в том, что императрица Екатерина Великая ответила отказом на просьбу английского монарха Георга III о содействии его войску в подавлении восставших колонистов.

wikipedia.org / Ф. С. Рокотов / Public Domain

В XIX веке отношения двух государств можно было назвать вполне дружескими и, если опустить момент некоторого конфликта интересов на Аляске и тихоокеанском побережье Штатов, то, например эпоху Наполеоновских войн в Европе можно назвать золотыми временами американской торговли с Россией, а во второй трети столетия сближение России и САСШ можно назвать самым серьезным в истории их отношений. Американцы помогали строить Николаевскую железную дорогу, телеграф, легендарный мистер Кольт внес лепту в совершенствование некоторых видов русского оружия…

Однако в то же самое время происходит и зарождение идеи американского превосходства на всеми остальными. Историк Артур Шлезингер в своей работе «Циклы американской истории» писал об этом так:

«В начале 1850 года американский сенат, наивысший законодательный орган мира, собравший мудрейших и великодушнейших людей, какие когда-либо жили или будут жить, отодвинув в сторону пустяковые местные дела, касавшиеся их собственных краев, образовали из себя некий трибунал и приступили к суду над нациями Земли, допустившими жесточайшие акты деспотизма… Мы выступали в качестве разгневанных судей! Нам надлежало призвать к ответу нации Земли, чтобы они предстали перед нами в качестве подсудимых, а мы выносили бы им приговоры».

Но это было пока несерьезно, и американские добровольцы-врачи поехали в Севастополь, чтобы лечить раненых русских солдат Крымской войны. А всего через несколько лет уже Россия оказалась единственной мировой державой, поддержавшей Север и Авраама Линкольна в кровопролитной гражданской войне, расколовшей Америку, и корабли Балтийского флота демонстрировали Андреевский флаг на рейдах Нью-Йорка…

flot.com / Пресс-служба Северного флота

История дружбы заканчивается в 1880 году, а общий градус отношений начинает неуклонно понижаться. Впереди, конечно, еще было и союзничество в Первую мировую, и помощь — не на государственном, правда, уровне — в преодолении поволжского голода, и нешуточное содействие в индустриализации. Разумеется, не забыты ленд-лиз и Второй фронт, хоть дата его открытия и вызывает массу вопросов…

Холодная война перечеркнула все то хорошее, чем были богаты закрома истории наших отношений, а ставший ее вершиной Карибский кризис и вовсе чуть не отправил планету в ядерную печку. Всплеск новой «дружбы» начался с приходом к власти в СССР Михаила Горбачева, но я не случайно взял слово «дружба» в кавычки. Потому что Советский Союз в этих «дружеских» объятиях просто-напросто задохнулся.

Что происходит сейчас? Если отвечать развернуто, то, боюсь, ни у кого не хватит терпения дочитать до конца opus, раскрывающий все тонкости и «узкие места» нынешних российско-американских раскладов, да и неведомы мне все эти тонкости… Если же кратко, то происходит Украина.

Возможно, скажу вещь совершенно конспирологическую, но есть у меня ощущение, что события на Майдане зимой 2014 года затевались именно ради того, чтобы привести мир к его нынешнему состоянию. Ко всем этим санкциям, обстрелам на линии соприкосновения, концентрации тяжелого вооружения, смертям... Авторы плана ошиблись только в одном — Россия не стала играть по предложенному ей сценарию и показала зубы. При этом будучи абсолютно не против вернуться к отношениям образца середины XIX века.

Федеральное агентство новостей /

Я бы не стал обольщаться звонком Джо Байдена Владимиру Путину, отказом США от отправки еще пары «Арли Берков» в Черное море и предстоящим двусторонним саммитом, который, к тому же, еще и не факт, что состоится. В искренности их добрых намерений меня убедить почти невозможно. Потому что предлагать переговоры и одновременно подписывать очередной пакет санкций — это нечто иррациональное. Добрых намерений у них нет, и что-либо делать для того, чтобы убедить меня в обратном, они не будут.

Практически то же самое утверждает и Telegram-канал «Старше Эдды».

«Уверен, лоббисты американских интересов и Демпартии в РФ сейчас повыскакивают, как черти из табакерки, и наперебой начнут говорить о том, что пришло время деэскалации. Хотя, если смотреть глубже, главная причина вчерашнего выступления Байдена — это неподготовленность сил коалиции для размещения на Украине. Россия очень быстро стянула войска и способна при начале боевых действий прямо сейчас, в очень короткий срок дойти до Днепра и соединиться с Крымом. Если РФ купится на обещания Байдена, то очень скоро мы увидим совсем другую картину. Как только американцы будут готовы к началу боевых действий, от их «мягкости» не останется и следа».

Не хочу, конечно, сеять панику, но и поводов для расслабленного восприятия действительности не вижу. До уровня Карибского кризиса обстановка пока не докатилась, однако моим мечтам проехаться по американской глубинке суждено сбыться, похоже, еще не скоро. Если вообще суждено.