Паводок разрушил мост и отрезал от внешнего мира деревню под Ульяновском

Ульяновск, 16 апреля. Весенний паводок разрушил мост в поселке Ульяновской области, из-за чего всех работников и школьников перевели на удаленку.

ЧП произошло на реке в селе Тинарка. Разрушившийся мост был построен в 1966 году. Администрация населенного пункта сообщила, что к концу дня будет построена объездная дорога.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских выехал на место происшествия. Власти региона поручили построить новый мост, его возведение будет идти два месяца, сообщил источник ФАН.

Похожий случай недавно произошел в Новосибирской области. В поселке Красномайский паводок лишил жителей единственной дороги, сельчане оказались полностью отрезаны от внешнего мира.