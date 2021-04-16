Морская пехота Каспийской флотилии во время учений уничтожила лагерь с помощью БПЛА

Астрахань, 16 апреля. Военные десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии во время учений успешно уничтожили лагерь незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Тактические действия по задачам обнаружения и уничтожения полевого лагеря были отработаны военнослужащими в ночных условиях, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Во время отработки огневых задач морпехи применяли штатное стрелковое вооружение для поражения мишеней, которые имитировали живую силу условного оппонента. Также были организованы оборонительные действия в составе мобильных штурмовых групп и разведывательные операции с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» и «Элерон-3».

Отмечается, что в данной контрольной проверке за зимний период задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих и более 200 единиц техники.

В это же время стало известно о том, что соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа выполнили учебно-боевые задачи на полигоне Опук в Крыму.