Санкт-Петербург, 16 апреля. Россия имеет более слабую позицию после сокращения количества дипломатов в США. Такое мнение выразил журналист Тим Керби.

По его словам, если США закроет дверь и в ответ Россия сделает то же самое, у Америки все же будет более выгодная позиция.

«Лучше, чтобы все эти российские бизнесмены на Западе знали, что всегда в худшем случае можно домой, им лучше договариваться с теми, кто живет дома», — рассказал Керби в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

В ходе эфира речь шла о новых санкциях США против России, возможностях развития Москвы без западных инноваций, а также о возможном ответе РФ на агрессию Вашингтона и многом другом.

Ранее депутат Госдумы Антон Морозов призвал посочувствовать Америке из-за кадрового дефицита, на фоне которого приходится ставить на должность президента человека преклонного возраста.