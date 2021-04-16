Экипаж корабля «Дагестан» выполнит пуски ракет «Калибр-НК» на учениях Каспийской флотилии

Астрахань, 16 апреля. Тактическая группа кораблей Каспийской флотилии вышла в море для проведения зачетных тактических маневров.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что в состав группы вошли ракетный корабль «Дагестан», малый ракетный корабль «Углич», а также малые артиллерийские корабли «Волгодонск» и «Астрахань». Отмечается, что данные учения являются плановым мероприятием в рамках завершения боевой подготовки корабельных соединений флотилии.

Экипаж корабля «Дагестан» выполнит комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям. В ходе маневров также расчеты зенитно-артиллерийского комплекса «Палаш» проведут подготовительные и зачетные стрельбы по плавающим минам. Запланированы также электронные пуски ракет «Калибр-НК» по надводным кораблям условного противника.

Одним из эпизодов учений станет ведение боя ракетных кораблей с надводными силами условного противника при участии авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи кораблей также потренируются в пополнении материальных и топливных запасов на ходу от судов обеспечения.

Всего на морских полигонах выполняют учебно-боевые задачи экипажи более 10 кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии ВМФ России.

Ранее сообщалось, что подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в составе Северного флота РФ провели учения в условиях арктической зоны,