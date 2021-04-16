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Аналитики об укреплении рубля: Рынок переоценил угрозу санкций США
Федеральное агентство новостей  / 
Экономика

Аналитики об укреплении рубля: Рынок переоценил угрозу санкций США

Как рассказали эксперты, на нефтяном рынке продолжается позитивный импульс.

Санкции против суверенного долга России оказались не настолько серьезными, как считал изначально рынок. Однако у США остались механизмы для дальнейшего ужесточения ограничительных мер против Москвы, поэтому нельзя расслабляться, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, на нефтяном рынке наблюдается позитивный импульс. После роста 14 апреля нефть в четверг находилась в диапазоне 66,3-66,8 доллара за баррель. В пятницу нефть торгуется в районе 67 долларов за баррель.

«По нефти позитивными факторами выступили макроэкономические данные по Китаю. В первом квартале ВВП Китая вырос на 18,3% по отношению к прошлому году. Далее китайские компании заявили, что импорт нефти в этом году увеличился на 3%. Китаю нужно все больше и больше нефти», — пояснили эксперты.

Негативными факторами остается пандемия коронавируса. Зафиксировано сильное заражение в Индии. Позитивом выступает отсутствие прогресса в сделке с Ираном. Но несмотря на весь позитив, эксперты ожидают коррекции нефтяных цен вниз.

Аналитики об укреплении рубля: Рынок переоценил угрозу санкций США
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Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, на рубле сказались американские санкции. К вечеру отечественная валюта все же начала укрепляться.

«Рынок переоценил санкции. В итоге все поняли, что ничего страшного пока не произошло. Иностранцам, по сути, не запрещается покупать и держать наш долг. Да, нельзя покупать на первичных аукционах, но иностранцы и так не сильно участвовали в этом процессе. Поэтому снова рубль стал укрепляться», — добавили аналитики.

16 апреля рубль в «моменте» торгуется в районе 75 за доллар. На этом фоне укрепление отечественной валюты может продолжиться — преодолеть барьер в 74 за доллар. Однако это краткосрочный эффект.

«Потенциальные санкции остаются. Грубо говоря, мы одни санкции получили, ждем следующих. Может, это не дело ближайших дней, но, возможно, недель. Это может быть только начало санкционного давления. Краткосрочно — пока позитив, долгосрочно ситуация может быть хуже — что государственный долг теперь присутствует в официальных документах. Это, по сути, токсичный инструмент. Соответственно, это будет оказывать давление на рубль в долгосрочной перспективе», — заключили эксперты.

Ранее эксперты рассказали, что обострение ситуации в Донбассе оказывает давление на рубль. Россия обещает защищать своих граждан в Донбассе. Поэтому ожидание санкций сохраняется.

нефть россия сша рубль
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