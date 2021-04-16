Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 16:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:10
Политика
Испугавшийся потерять аудиторию Google согласился устранить нарушения законов России
16:10
Политика
Алексей Журавлев о санкциях: Мы должны ассиметрично отвечать
16:07
Политика
Ангела Меркель сделала прививку вакциной AstraZeneca
16:07
Общество
Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса может оказаться более заразным
16:06
Армия
Летчики ВВО отработали ночные полеты на вертолетах Ми-8 и Ми-24 в Забайкальском крае
16:05
Политика
Путин обсудил санкции США с постоянными членами Совбеза РФ
16:04
Шоу-бизнес
Беременная актриса Мария Горбань не отказывается от постельных сцен в кино
16:03
Происшествия
Паводок разрушил мост и отрезал от внешнего мира деревню под Ульяновском
16:03
Армия
Морская пехота Каспийской флотилии во время учений уничтожила лагерь с помощью БПЛА
16:02
Политика
Журналист Тим Керби прокомментировал охлаждение отношений РФ и США
16:01
Армия
Экипаж корабля «Дагестан» выполнит пуски ракет «Калибр-НК» на учениях Каспийской флотилии
15:59
Политика
Антон Морозов указал, как следует поступить с Google за блокировку ФАН
15:58
Общество
Жители России смогут получить ИНН в ускоренном порядке за один день
15:57
Политика
США проигрывают схватку с Россией из-за нехватки свободных ресурсов
15:57
Шоу-бизнес
Гвен Стефани поразила фанатов нарядом из клипа 25-летней давности
15:55
Общество
Прокурор попросил суд оставить Белорусских на свободе по делу о наркотиках
15:53
Армия
В Польше рассчитывают на поддержку НАТО в случае атаки извне
15:52
Общество
Эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014-м
15:52
Происшествия
Суд приговорил оператора ФБК Зеленского к двум годам колонии за экстремизм
15:51
Происшествия
СК не подтвердил версию об отравлении семилетней девочки конфетами в Петербурге
Все новости
Жители России смогут получить ИНН в ускоренном порядке за один день
ТАСС  /  Пахомова Людмила
Общество

Жители России смогут получить ИНН в ускоренном порядке за один день

Процедура постановки физических лиц на налоговый учет в России была упрощена. Это позволит получить ИНН всего за один день.

Москва, 16 апреля. Процедура постановки физических лиц на налоговый учет в России была упрощена. Это позволит получить ИНН всего за один день.

Постановка на учет в Федеральной налоговой службе (ФНС) стала проще. Теперь россияне смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) всего за один день. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале ведомства.

Согласно сообщению представителей ФНС, жители России могут воспользоваться ускоренным порядком получения ИНН, подав заявление через сервис «Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе в Российской Федерации» на портале службы. После отправки формы гражданин получит приглашение в налоговый орган на следующий же день. Порядок личного обращения изменениям не подвергся: на получение ИНН таким способом понадобится до пяти дней.

Ранее представители Министерства финансов РФ рассказали о том, что налоговая нагрузка в России — одна из самых низких в мире. Ставки НДФЛ для россиян составляют 13% и 15%, тогда как в других странах мира этот показатель может достигать 35%.

фнс изменения процедура инн
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Вдова Табакова в слезах покинула церемонию прощания с Эмилем Верником
Шоу-бизнес 13 апреля 2021
Вдова Табакова в слезах покинула церемонию прощания с Эмилем Верником
Новости партнеров
Все новости / Общество / Жители России смогут получить ИНН в ускоренном порядке за один день
Рейтинг@Mail.ru