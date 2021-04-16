Жители России смогут получить ИНН в ускоренном порядке за один день

Москва, 16 апреля. Процедура постановки физических лиц на налоговый учет в России была упрощена. Это позволит получить ИНН всего за один день.

Постановка на учет в Федеральной налоговой службе (ФНС) стала проще. Теперь россияне смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) всего за один день. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале ведомства.

Согласно сообщению представителей ФНС, жители России могут воспользоваться ускоренным порядком получения ИНН, подав заявление через сервис «Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе в Российской Федерации» на портале службы. После отправки формы гражданин получит приглашение в налоговый орган на следующий же день. Порядок личного обращения изменениям не подвергся: на получение ИНН таким способом понадобится до пяти дней.

Ранее представители Министерства финансов РФ рассказали о том, что налоговая нагрузка в России — одна из самых низких в мире. Ставки НДФЛ для россиян составляют 13% и 15%, тогда как в других странах мира этот показатель может достигать 35%.