Гвен Стефани поразила фанатов нарядом из клипа 25-летней давности

Вашингтон, 16 апреля. Популярная певица Гвен Стефани повторила культовый образ из клипа на песню Don't Speak 1996 года. Видео звезда опубликовала в Instagram-аккаунте.

Исполнительница разместила в социальной сети архивные кадры, сделанные во время съемок клипа или после них. В честь 25-летия сингла Стефани воссоздала наряд.

Знаменитость запечатлела себя в том же синем мини-платье в мелкий горох, сетчатых колготках и белых остроносых ботинках на каблуках. Кроме того, 51-летняя певица сделала макияж и прическу, как в клипе Don't Speak.

Prt Scr instagram.com / @gwenstefani

Публикация набрала почти 400 тысяч лайков. В комментариях под записью поклонники, которые поразились внешностью знаменитости и нарядом, оставили тысячи теплых слов.

«Не может быть, что ей 50, она выглядит на 25»; «Одна из самых красивых женщин планеты!»; «Ты выглядишь точно так же, как в видео 25-летней давности, красотка»; «Ты так молодо выглядишь, у меня нет слов», — пишут интернет-пользователи, удивленные молодостью артистки.

Гвен Стефани и ее возлюбленный Блейк Шелтон в этом году поженятся. Один из друзей артистки раскрыл подробности предстоящего торжества.