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В Польше рассчитывают на поддержку НАТО в случае атаки извне
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Армия

В Польше рассчитывают на поддержку НАТО в случае атаки извне

Глава минобороны Польши Мариуш Блащак дал оценку статье о совместной обороне стран НАТО в связи с решением администрации США о выводе войск из Афганистана.

Варшава, 16 апреля. Глава минобороны Польши Мариуш Блащак дал оценку статье о совместной обороне стран НАТО в связи с решением администрации США о выводе войск из Афганистана.

Комментируя ситуацию, Блащак напомнил о роли Польши в миссиях Североатлантического альянса, Евросоюза и ООН. Он отметил, что решение о выводе войск из Афганистана было принято Администрацией экс-президента США Дональда Трампа, «но хорошо, что это решение поддержала новая администрация». Блащак также напомнил, что в то время, как ВС США входили в Афганистан, союзники ссылались на статью о совместной обороне. Глава минобороны Польши подчеркнул, что на тот момент речь шла о солидарности всех государств военного блока.

«Нападение на одну страну НАТО — это нападение на все страны Североатлантического альянса. Это очень важное правило: солидарность между союзниками гарантирует безопасность. Польша солидарна и рассчитывает на солидарность, когда это необходимо», — заявил Блащак.

Он указал на активность Варшавы в Альянсе и отметил, что государство рассчитывает на поддержку стран военного блока в случае нападения на Польшу. Ранее сообщалось, что активные действия России на рынке драгоценных металлов вынудили Польшу заняться увеличением собственных запасов золота.

минобороны польша нато
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