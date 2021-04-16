Суд приговорил оператора ФБК Зеленского к двум годам колонии за экстремизм

Москва, 16 апреля. Оператора признанного иноагентом ФБК Павла Зеленского приговорили к двум годам лишения свободы по делу о призывах к экстремизму, передает пресс-служба суда.

Сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» ранее признал вину в призывах к экстремистской деятельности. Пресненский суд заключил фигуранта уголовного дела под стражу после комментариев под новостью о гибели журналистки Ирины Славиной.

Кроме того, сам фонд могу признать экстремисткой организацией, сообщало Федеральное агентство новостей со ссылкой на слова профессора ВШЭ Олега Матвейчева. К такому выводу собеседник издания пришел после сообщений о проверке следственными органами ФБК.