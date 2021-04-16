Специальный штаб по анализу цен на жилье появится в России

Москва, 16 апреля. Создать штаб по анализу подорожания квартир в России поручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В состав штаба войдут представители Минстроя, ФАС и «Главгосэкспертизы», следует из сообщения на сайте Правительства РФ. По словам Хуснуллина, основное влияние на подорожание квартир имеют растущие цены на строительные материалы, нехватка рабочей силы, переход на проектное финансирование, программа льготной ипотеки и пандемия коронавируса.

Руководитель ФАС Максим Шаскольский сообщил, что ведомство проведет проверку и выяснит все причины удорожания жилья в стране.

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