ЕС не работает над новыми антироссийскими санкциями

Брюссель, 16 апреля. Новые санкции против России сейчас не рассматриваются Евросоюзом.

Как сообщает источник РИА Новости в Евросоюзе, введение новых антироссийских санкций из-за ситуации на Украине не обсуждается, работа над этим не ведется.

Ранее пресс-секретарь Донецкой Народной Республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский сообщил, что ДНР инициирует экстренное заседание Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. По его словам, встреча состоится в связи с возобновлением обстрелов в Донбассе.

Весной 2014 года на Украине началась гражданская война, жители Донбасса объявили о независимости, не согласившись с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. В ответ власти Киева ввели в ДНР и ЛНР свои войска.