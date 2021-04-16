Сценаристы оригинального «Хищника» судятся с Disney за права на франшизу

Лос-Анджелес, 16 апреля. Авторы сценария фильма «Хищник», вышедшего на экраны в 1987 году, Джим и Джон Томас подали иск в калифорнийский суд, чтобы отобрать у Disney права на франшизу.

Как стало известно изданию The Hollywood Reporter, сценаристы оригинальной кинокартины хотят воспользоваться положением закона об авторском праве, позволяющим создателям вернуть права после определенного периода времени (обычно это 35 лет). В иске братьев указано, что фактически права перестанут действовать 17 апреля 2021 года.

По словам сценаристов, они уведомляли об этом еще в 2016 году и не получили возражений. Джим и Джон Томас хотят добиться, чтобы суд запретил создавать основанные на сценарии и франшизе произведения без предварительного получения у них новой лицензии на авторское право.

кадр из фильма «Хищник» /

Принадлежащая Disney студия 20th Century Fox подала ответный иск. Как считают в Disney, сценаристы неправомерно хотят отсудить права на франшизу, когда 20th Century Fox вкладывает массу усилий и средств в разработку новой части. Все уведомления от братьев в компании назвали недействительными.

Disney является настоящим гигантом, выпускающим массу фильмов и сериалов. Принадлежащая компании цифровая платформа Disney+ ранее порадовала поклонников киновселенной Marvel, опубликовав несколько эпизодов сериала «Сокол и Зимний солдат».