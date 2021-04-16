Ученые доказали, что бюст Флоры создал не Леонардо да Винчи

Москва, 16 апреля. Долгое время шли споры касательно авторства бюста Флоры, которое приписывали Леонардо да Винчи. Радиоуглеродное датирование фрагментов скульптуры расставило все точки над «i».
Бюст Флоры, богини цветов и весны, находится в Национальном музее Берлина. Его обнаружил гендиректор Берлинского королевского музея Вильгельм фон Боде в 1907 году в одном из лондонских антикварных магазинов. Черты лица и техника исполнения скульптуры натолкнули его на мысль, что именно да Винчи является автором бюста. Немецкий искусствовед Макс Фридлендер, помощник Боде, также был уверен, что произведение принадлежит эпохе Возрождения.
Однако в статье газеты The Times оспаривалось это утверждение. Авторы публикации были уверены: бюст создал британский скульптор и фотограф XIX века Ричард Кокл Лукас, скопировав его с картины Флоры в Эрмитаже в 1860 году. Примечательно, что и сын фотографа Альберт Дюрер Лукас подтвердил доводы журналистов.
Работа практически полностью была выполнена из спермацета, применяемого для изготовления свечей, и пчелиного воска, показал анализ. Однако точно утверждать, что статуэтка была сделана позднее периода Ренессанса, было сложно из-за особенностей датировки спермацета. Как сообщает Scientific Reports, благодаря новому методу исследования ученым удалось доказать, что бюст был создан между 1704 и 1950 годами, то есть не мог принадлежать руке да Винчи. Об этом сообщает Planet Today.
Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года во Флорентийской республике. В честь для рождения великого художника искусствовед рассказал об интересных фактах его биографии.