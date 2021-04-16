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Российские разведчики в Приднестровье сдали проверку по итогам зимнего обучения
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин
Армия

Российские разведчики в Приднестровье сдали проверку по итогам зимнего обучения

Разведчики Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье совершили марш по пересеченной местности и выполнили стрельбы в рамках контрольной проверки боеготовности.

Тирасполь, 16 апреля. Разведчики Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье совершили марш по пересеченной местности и выполнили стрельбы в рамках контрольной проверки боеготовности.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в ходе маневров военнослужащие преодолели специализированную полосу препятствий, которая включала в себя около 30 элементов: каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, фрагменты городских сооружений.

На основном этапе проверки разведчики совершили марш, выявили наблюдательные посты условного противника и нанесли их на карту. Также военнослужащие выполнили стрельбы из штатного вооружения по мишеням в дневное и ночное время суток.

Отмечается, что подразделения ВС России сдают контрольную проверку за зимний период обучения в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа (ЗВО).

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской армии установят рекордное количество мишеней, имитирующих различную боевую технику, на трех полигонах в Таджикистане для проведения учений. Кроме того, на юге России продолжаются масштабные маневры ВС в рамках проверки боеготовности, передает «Царьград».

минобороны рф приднестровье вс россии
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