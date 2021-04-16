Стоцкая показала похожих на Киркорова детей

Москва, 16 апреля. Певица Анастасия Стоцкая запечатлела на прогулке своих детей, которые, по мнению подписчиков звезды, являются копией артиста Филиппа Киркорова. Кадр появился в Instagram.

Знаменитость воспитывает двух детей: девятилетнего сына Александра и трехлетнюю дочь Веру. Наследники появились у поп-исполнительницы в браке со вторым мужем Сергеем Абгаряном.

Кадр был сделан на улице. На снимке сын в бежевом тренче и черных брюках стоит рядом с сестрой, одетой в яркую одежду. Девочка опирается на самокат, который подобран в цвет ее одежды.

«Сыночек. Доченька», — подписала снимок Стоцкая.

Prt Scr instagram.com / @100tskaya

Многие поклонники подозревают, что отцом детей певицы является король эстрады Филипп Киркоров. Дело в том, что, по мнению фолловеров, старший ребенок Стоцкой — копия маленького Киркорова.

Стоцкая, устав от слухов, ответила на вопрос поклонников о детях, которых она якобы родила от звезды сцены. Артистка подтвердила, что ее наследники, и правда, похожи на короля российской эстрады. Но детей она родила от своего законного мужа. По словам певицы, некоторым просто хочется, чтобы их фантазии стали реальностью.