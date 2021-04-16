В Волгограде банда юных хулиганов ограбила троих прохожих

Волгоград, 16 апреля. Следователи продолжают изучать материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего юноши и его приятелей. Банду хулиганов подозревают в грабеже с применением насилия.

По версии управления СКР по Волгоградской области, в конце августа 2020 года молодой человек в компании друзей напал на 15-летнего прохожего и потребовал сделать банковский перевод по номеру телефона. Тогда предполагаемые злоумышленники получили 1,5 тыс. рублей.

После этого следственные органы установили личность абонента, на чье имя был осуществлен перевод, передает «Волгоградская правда». СК удалось выявить еще как минимум двух жертв юных преступников, которые не стали обращаться в полицию.