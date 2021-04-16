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Дочь певца Сергея Трофимова стала финалисткой шоу «Голос.Дети»
trofim.com  /  СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ
Шоу-бизнес

Дочь певца Сергея Трофимова стала финалисткой шоу «Голос.Дети»

Дочь шансон-звезды российской эстрады Сергея Трофимова Елизавета попала в финал популярного проекта Первого канала «Голос.Дети».

Москва, 16 апреля. Дочь шансон-звезды российской эстрады Сергея Трофимова Елизавета попала в финал популярного проекта Первого канала «Голос.Дети».

В текущем сезоне шоу принимают участие три наставника: певица Светлана Лобода, ее молодой коллега Егор Крид и рэпер Баста. Дочь Трофимова, выступающая в команде Крида, успешно прошла все поединки и оказалась в финале.

Девочка произвела настоящий фурор на проекте еще во время этапа «слепых прослушиваний». Выступление наследницы известного артиста, исполнившей композицию певца Стиви Уандера Overjoyed, впечатлило не только зрителей, но и наставников — к ней повернулись все три члена жюри.

После этого ведущий шоу Дмитрий Нагиев выразил опасение, что успех Трофимовой на «Голосе» может спровоцировать очередной скандал. Нагиев посчитал тогда, что зрители могут решить, будто девочка попала на проект не благодаря своем таланту, а по протекции знаменитого отца. Однако ведущий поспешил заверить поклонников передачи, что это не так.

Самый громкий скандал на шоу «Голос.Дети» был связан с семьей певицы Алсу. В 2019 году ее дочь Микелла Абрамова стала победительницей проекта. Расследование показало, что голоса за девочку «накрутили», и итоги были аннулированы.

голос певец трофимов
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