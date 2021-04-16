Антон Морозов указал, как следует поступить с Google за блокировку ФАН

Санкт-Петербург, 16 апреля. О том, как следует поступить с компанией Google после блокировки ФАН в американском сегменте, рассказал депутат Госдумы, член комитета по международным делам Антон Морозов в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Чем ответит Россия на новые американские санкции».

По словам депутата, действия американского IT-гиганта нарушают свободу слова. В такой ситуации следует обратиться в российский суд, который должен оштрафовать компанию на круглую сумму.

При этом член комитета Госдумы по международным делам отметил, что по международному и российскому праву суд должен проходить в том месте, где совершено правонарушение.

«Преступление совершено на территории РФ, поскольку вы являетесь российским СМИ, и по вашей территориальной принадлежности суд вправе принять соответствующее решение и вызвать вашего ответчика», — резюмировал Антон Морозов.

Ранее специальный корреспондент ФАН Аббас Джума заявил, что блокировка аккаунта Федерального агентства новостей компанией Google стала «жестом отчаяния».