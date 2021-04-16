Участница «Фабрики звезд» Аксинья Вержак сбрила волосы на глазах у подписчиков

Москва, 16 апреля. Участница пятого сезона шоу «Фабрика звезд» Аксинья Вержак показала подписчикам, как сбривает волосы на голове с помощью машинки.

Вержак принимала участие в музыкальном телепроекте, когда ей было всего 17 лет. Зрителям она запомнилась как блондинка с кукольной внешностью и хорошими вокальными данными.

Какое-то время Вержак была солисткой трио «Нэцке» вместе с Юлианной Карауловой и Дарьей Клюшниковой, но постепенно отошла от шоу-бизнеса. Сейчас она занимается музыкой, однако делает это скорее для души. Основной же работой для Вержак стала парикмахерская деятельность. Она не только предоставляет услуги клиентам, но и экспериментирует с собственной внешностью.

В своих Instagram Stories участница «Фабрики звезд» сбрила волосы прямо на глазах у подписчиков. Она отметила на видео молодого исполнителя и битмейкера Славу Марлоу, который тоже избавился от растительности на голове. Возможно, девушка решила поддержать кумира молодежи.

Pr Scr instagram.com / @verzhakmusic

Аксинья Вержак была на «Фабрике звезд» вместе с Викторией Дайнеко. Эта певица ранее спровоцировала слухи о новом романе со своим бывшим возлюбленным Игорем Рудником. Дайнеко показала снимок с мужчиной, однако скрыла его лицо на фото.