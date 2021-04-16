Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 16:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:07
Политика
Ангела Меркель сделала прививку вакциной AstraZeneca
16:07
Общество
Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса может оказаться более заразным
16:06
Армия
Летчики ВВО отработали ночные полеты на вертолетах Ми-8 и Ми-24 в Забайкальском крае
16:05
Политика
Путин обсудил санкции США с постоянными членами Совбеза РФ
16:04
Шоу-бизнес
Беременная актриса Мария Горбань не отказывается от постельных сцен в кино
16:03
Происшествия
Паводок разрушил мост и отрезал от внешнего мира деревню под Ульяновском
16:03
Армия
Морская пехота Каспийской флотилии во время учений уничтожила лагерь с помощью БПЛА
16:02
Политика
Журналист Тим Керби прокомментировал охлаждение отношений РФ и США
16:01
Армия
Экипаж корабля «Дагестан» выполнит пуски ракет «Калибр-НК» на учениях Каспийской флотилии
15:59
Политика
Антон Морозов указал, как следует поступить с Google за блокировку ФАН
15:58
Общество
Жители России смогут получить ИНН в ускоренном порядке за один день
15:57
Политика
США проигрывают схватку с Россией из-за нехватки свободных ресурсов
15:57
Шоу-бизнес
Гвен Стефани поразила фанатов нарядом из клипа 25-летней давности
15:55
Общество
Прокурор попросил суд оставить Белорусских на свободе по делу о наркотиках
15:53
Армия
В Польше рассчитывают на поддержку НАТО в случае атаки извне
15:52
Общество
Эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014-м
15:52
Происшествия
Суд приговорил оператора ФБК Зеленского к двум годам колонии за экстремизм
15:51
Происшествия
СК не подтвердил версию об отравлении семилетней девочки конфетами в Петербурге
15:51
Экономика
Специальный штаб по анализу цен на жилье появится в России
15:50
Общество
Число заявок на патенты в России вернулось на докоронавирусный уровень
Все новости
Нетребко в роскошном платье посетила светский раут после концерта
Prt Scr youtube.com  /  Metropolitan Opera
Шоу-бизнес

Нетребко в роскошном платье посетила светский раут после концерта

Оперная певица Анна Нетребко после концерта в Москве посетила светский раут. Она делилась с поклонниками видео с вечеринки в Instagram.

Москва, 16 апреля. Оперная певица Анна Нетребко после концерта в Москве посетила светский раут. Она делилась с поклонниками видео с вечеринки в Instagram.

Звезда вышла на московскую сцену в роли Елизаветы Валуа в опере «Дон Карлос». Постановка прошла с аншлагом и была тепло встречена зрителями.

После спектакля артистка отправилась на светский раут в кафе Bosco, чтобы отметить с коллегами успешное выступление.

«Наш спектакль закончился с огромным успехом. Спасибо московской публике, нашим роскошным друзьям, какие красивые все», — сказала певица, показывая, как проходит светский раут.

Prt Scr instagram.com  / @anna_netrebko_yusi_tiago

На вечере артистка появилась в элегантном роскошном платье. Черный полупрозрачный наряд был декорирован нашивкой из белых цветов. Волосы знаменитость убрала, и тем самым подчеркнула женственный образ.

«Какой-то абсолютно счастливый вечер», — рассказала 49-летняя Нетребко в сторис.

Анна Нетребко уже несколько лет живет в Вене. У Австрии закрыты границы и действуют ковидные ограничения. Артистка решила не сидеть на месте и вернулась на родину, где дает концерты.

видео соцсети нетребко
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Вдова Табакова в слезах покинула церемонию прощания с Эмилем Верником
Шоу-бизнес 13 апреля 2021
Вдова Табакова в слезах покинула церемонию прощания с Эмилем Верником
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Нетребко в роскошном платье посетила светский раут после концерта
Рейтинг@Mail.ru