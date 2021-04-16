Нетребко в роскошном платье посетила светский раут после концерта

Москва, 16 апреля. Оперная певица Анна Нетребко после концерта в Москве посетила светский раут. Она делилась с поклонниками видео с вечеринки в Instagram.

Звезда вышла на московскую сцену в роли Елизаветы Валуа в опере «Дон Карлос». Постановка прошла с аншлагом и была тепло встречена зрителями.

После спектакля артистка отправилась на светский раут в кафе Bosco, чтобы отметить с коллегами успешное выступление.

«Наш спектакль закончился с огромным успехом. Спасибо московской публике, нашим роскошным друзьям, какие красивые все», — сказала певица, показывая, как проходит светский раут.

Prt Scr instagram.com / @anna_netrebko_yusi_tiago

На вечере артистка появилась в элегантном роскошном платье. Черный полупрозрачный наряд был декорирован нашивкой из белых цветов. Волосы знаменитость убрала, и тем самым подчеркнула женственный образ.

«Какой-то абсолютно счастливый вечер», — рассказала 49-летняя Нетребко в сторис.

Анна Нетребко уже несколько лет живет в Вене. У Австрии закрыты границы и действуют ковидные ограничения. Артистка решила не сидеть на месте и вернулась на родину, где дает концерты.