Стало известно число погибших при стрельбе в Индианаполисе

Индианаполис, 16 апреля. Жертвами стрелка, который открыл огонь по людям на объекте почтовой компании FedEx, стали восемь человек.

Американские СМИ, наблюдающие за ситуацией в Индианаполисе, опубликовали данные о погибших в результате инцидента. Так, по данным телеканала ABC, вооруженный злоумышленник застрелил восемь человек. Еще семь участников нападения были ранены и теперь находятся в больнице.

Сам стрелок после прибытия на место ЧП правоохранителей был найден мертвым, сообщал ФАН. Его личность пока не разглашается. На данный момент американские правоохранители выясняют обстоятельства и детали случившегося.

В марте текущего года житель Подмосковья устроил перестрелку с правоохранителями, сообщало РИАМО. Мужчина держал оборону в доме несколько часов, после чего погиб в пожаре.