Более 500 связистов ВВО прошли проверку комиссии Генштаба ВС РФ в Хабаровске

Хабаровск, 16 апреля. Комиссия Генштаба ВС РФ провела проверку подразделений войск связи Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске.

Военнослужащие в рамках проверки выполнили задачи по организации связи с воинскими частями других видов и родов войск, а также обеспечили передачу команд управления по проводным и беспроводным линиям связи. После этого связисты прошли маршем в составе колонны по заданному маршруту и преодолели зараженный участок местности с использованием средств индивидуальной защиты.

После прибытия в указанный район военные отработали развертывание и маскировку военной техники, а также проложили кабели связи и настроили аппаратуру для передачи сигналов боевого управления. Известно, что российские связисты нашли способ вести сверхсекретные переговоры у всех на виду, пишет «Царьград». Отражение нападения на колонну военной техники диверсантов стало отдельным элементом проверки комиссии Генштаба ВС РФ.

Ранее сообщалось о визите начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова в войска Восточного военного округа (ВВО) для контрольной проверки.