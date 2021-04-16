США проигрывают схватку с Россией из-за нехватки свободных ресурсов

Звонок Джо Байдена Владимиру Путину 13 апреля и объявленный им же 15 апреля режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности США, с введением нового пакета антироссийских санкций, тесно связаны друг с другом — это звенья одной цепи. Справедливости ради следует сказать, что в режиме ЧС Соединенные Штаты существуют вот уже скоро 20 лет, с 2001 года, когда после «событий 9/11» этот режим был введен Джорджем Бушем-младшим и с тех пор ежегодно продлевался каждым американским президентом.

На деле, кроме общего ограничения прав и свобод жителей США, данный режим всегда служил основой для точечного перераспределения властных полномочий между президентом и Конгрессом, федеральными институтами и штатами, силовыми структурами и так далее. Но на этот раз Байден заявил, что вводимый им режим ЧС — «это другое». Связанное с «нетипичной и чрезвычайной угрозой» из-за «пагубных действий России», включающих в себя «враждебную деятельность в киберсфере» и вмешательство в выборы на территории США и их союзников.

Видимо, теперь любые действия, способные поставить под сомнение политическую власть тех глобальных сил, которые привели Байдена к скандальной победе на президентских выборах 2020 года: от малейшей нелояльности в социальных сетях до попыток системно противостоять «демократической диктатуре» — будут объявляться «действиями в интересах России» и тем или иным образом караться. На этом фоне введенные Байденом для подтверждения своей заявки антироссийские санкции: запрет на прямые операции с госдолгом РФ, высылка десяти российских дипломатов и проч. — это просто операция прикрытия, типа анекдотической «покраски Мавзолея (точнее, Белого дома) в зеленый цвет» на фоне «массовых расстрелов».

Федеральное агентство новостей /

По факту, 46-й президент США своим заявлением расписался в том, что системный кризис в его стране и в других странах коллективного Запада уже близок к ситуации, когда «верхи не могут, а низы не хотят» жить в прежнем режиме. Ужесточение «государственного насилия», как правило, видится самым простым, дешевым и эффективным способом разрешить данное противоречие: «Не хочешь — заставим». При этом BLM-штурмовиков, которые вместе с COVID-19 в прошлом году успешно захватили улицу, а вместе с ней почту и интернет, завтра в Америке могут сменить модифицированные эскадроны смерти. Ничто не ново под луной.

Проблема только в том, что подобный способ в отсутствие программы продуктивного преобразования чаще всего ведет к упрощению и деградации общества, в котором он применяется, если не становится «революцией сверху» по типу преобразований Петра I или «революции Мэйдзи» в Японии. У сил, стоящих за Байденом, такая программа, к сожалению или к счастью, отсутствует.

Более того, у них явно не хватает свободных ресурсов даже для преодоления векторной суммы противодействующих им сил. Эти ресурсы сейчас добираются искусственно, путем многотриллионных эмиссий денежных единиц, включая доллар ФРС, и усиления информационной войны — с надуванием образа России как «империи зла». Но в реальности никакого усиления потенциала коллективного Запада и США это не дает. Ни в целом, ни по отношению к России, ни по отношению к Китаю.

Федеральное агентство новостей /

Отсюда — «иезуитские хитрости» того же Байдена. Который сначала соглашается с провокационным тезисом своего интервьюера о том, что Путин — «убийца», затем звонит тому же Путину с «конструктивным разговором», после чего обвиняет Россию в «пагубных действиях», представляющих собой «новую и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности Штатов и наших союзников», и далее заявляет о том, что «США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией».

Такие виляния — не следствие старческого маразма, а попытка американских властей хоть как-то лавировать в условиях сильнейших внутри- и внешнеполитических противоречий на фоне схватки с Россией. И они неизбежно будут продолжаться. Их просто следует учитывать в любых взаимодействиях как с глобальной «демократической диктатурой», так и с ее филиалами, будь то американский, британский или европейский.

Собственно, официальное молчание российской стороны, с подтверждением того, что работа над организацией российско-американской встречи на высшем уровне продолжается, — лучший ответ на публичные кувыркания 46-го президента США.