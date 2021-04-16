Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 16:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:07
Политика
Ангела Меркель сделала прививку вакциной AstraZeneca
16:07
Общество
Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса может оказаться более заразным
16:06
Армия
Летчики ВВО отработали ночные полеты на вертолетах Ми-8 и Ми-24 в Забайкальском крае
16:05
Политика
Путин обсудил санкции США с постоянными членами Совбеза РФ
16:04
Шоу-бизнес
Беременная актриса Мария Горбань не отказывается от постельных сцен в кино
16:03
Происшествия
Паводок разрушил мост и отрезал от внешнего мира деревню под Ульяновском
16:03
Армия
Морская пехота Каспийской флотилии во время учений уничтожила лагерь с помощью БПЛА
16:02
Политика
Журналист Тим Керби прокомментировал охлаждение отношений РФ и США
16:01
Армия
Экипаж корабля «Дагестан» выполнит пуски ракет «Калибр-НК» на учениях Каспийской флотилии
15:59
Политика
Антон Морозов указал, как следует поступить с Google за блокировку ФАН
15:58
Общество
Жители России смогут получить ИНН в ускоренном порядке за один день
15:57
Политика
США проигрывают схватку с Россией из-за нехватки свободных ресурсов
15:57
Шоу-бизнес
Гвен Стефани поразила фанатов нарядом из клипа 25-летней давности
15:55
Общество
Прокурор попросил суд оставить Белорусских на свободе по делу о наркотиках
15:53
Армия
В Польше рассчитывают на поддержку НАТО в случае атаки извне
15:52
Общество
Эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014-м
15:52
Происшествия
Суд приговорил оператора ФБК Зеленского к двум годам колонии за экстремизм
15:51
Происшествия
СК не подтвердил версию об отравлении семилетней девочки конфетами в Петербурге
15:51
Экономика
Специальный штаб по анализу цен на жилье появится в России
15:50
Общество
Число заявок на патенты в России вернулось на докоронавирусный уровень
Все новости
США проигрывают схватку с Россией из-за нехватки свободных ресурсов
Федеральное агентство новостей  / 
Политика

США проигрывают схватку с Россией из-за нехватки свободных ресурсов

Президент Джо Байден расписался в том, что системный кризис в США близок к ситуации, когда «верхи не могут, а низы не хотят».

Звонок Джо Байдена Владимиру Путину 13 апреля и объявленный им же 15 апреля режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности США, с введением нового пакета антироссийских санкций, тесно связаны друг с другом — это звенья одной цепи. Справедливости ради следует сказать, что в режиме ЧС Соединенные Штаты существуют вот уже скоро 20 лет, с 2001 года, когда после «событий 9/11» этот режим был введен Джорджем Бушем-младшим и с тех пор ежегодно продлевался каждым американским президентом.

На деле, кроме общего ограничения прав и свобод жителей США, данный режим всегда служил основой для точечного перераспределения властных полномочий между президентом и Конгрессом, федеральными институтами и штатами, силовыми структурами и так далее. Но на этот раз Байден заявил, что вводимый им режим ЧС — «это другое». Связанное с «нетипичной и чрезвычайной угрозой» из-за «пагубных действий России», включающих в себя «враждебную деятельность в киберсфере» и вмешательство в выборы на территории США и их союзников.

Видимо, теперь любые действия, способные поставить под сомнение политическую власть тех глобальных сил, которые привели Байдена к скандальной победе на президентских выборах 2020 года: от малейшей нелояльности в социальных сетях до попыток системно противостоять «демократической диктатуре» — будут объявляться «действиями в интересах России» и тем или иным образом караться. На этом фоне введенные Байденом для подтверждения своей заявки антироссийские санкции: запрет на прямые операции с госдолгом РФ, высылка десяти российских дипломатов и проч. — это просто операция прикрытия, типа анекдотической «покраски Мавзолея (точнее, Белого дома) в зеленый цвет» на фоне «массовых расстрелов».

США проигрывают схватку с Россией из-за нехватки свободных ресурсов
Федеральное агентство новостей  / 

По факту, 46-й президент США своим заявлением расписался в том, что системный кризис в его стране и в других странах коллективного Запада уже близок к ситуации, когда «верхи не могут, а низы не хотят» жить в прежнем режиме. Ужесточение «государственного насилия», как правило, видится самым простым, дешевым и эффективным способом разрешить данное противоречие: «Не хочешь — заставим». При этом BLM-штурмовиков, которые вместе с COVID-19 в прошлом году успешно захватили улицу, а вместе с ней почту и интернет, завтра в Америке могут сменить модифицированные эскадроны смерти. Ничто не ново под луной.

Проблема только в том, что подобный способ в отсутствие программы продуктивного преобразования чаще всего ведет к упрощению и деградации общества, в котором он применяется, если не становится «революцией сверху» по типу преобразований Петра I или «революции Мэйдзи» в Японии. У сил, стоящих за Байденом, такая программа, к сожалению или к счастью, отсутствует.

Более того, у них явно не хватает свободных ресурсов даже для преодоления векторной суммы противодействующих им сил. Эти ресурсы сейчас добираются искусственно, путем многотриллионных эмиссий денежных единиц, включая доллар ФРС, и усиления информационной войны — с надуванием образа России как «империи зла». Но в реальности никакого усиления потенциала коллективного Запада и США это не дает. Ни в целом, ни по отношению к России, ни по отношению к Китаю.

США проигрывают схватку с Россией из-за нехватки свободных ресурсов
Федеральное агентство новостей  / 

Отсюда — «иезуитские хитрости» того же Байдена. Который сначала соглашается с провокационным тезисом своего интервьюера о том, что Путин — «убийца», затем звонит тому же Путину с «конструктивным разговором», после чего обвиняет Россию в «пагубных действиях», представляющих собой «новую и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности Штатов и наших союзников», и далее заявляет о том, что «США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией».

Такие виляния — не следствие старческого маразма, а попытка американских властей хоть как-то лавировать в условиях сильнейших внутри- и внешнеполитических противоречий на фоне схватки с Россией. И они неизбежно будут продолжаться. Их просто следует учитывать в любых взаимодействиях как с глобальной «демократической диктатурой», так и с ее филиалами, будь то американский, британский или европейский.

Собственно, официальное молчание российской стороны, с подтверждением того, что работа над организацией российско-американской встречи на высшем уровне продолжается, — лучший ответ на публичные кувыркания 46-го президента США.

сша джо байден
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Вдова Табакова в слезах покинула церемонию прощания с Эмилем Верником
Шоу-бизнес 13 апреля 2021
Вдова Табакова в слезах покинула церемонию прощания с Эмилем Верником
Новости партнеров
Все новости / Политика / США проигрывают схватку с Россией из-за нехватки свободных ресурсов
Рейтинг@Mail.ru