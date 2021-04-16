Путин обсудил с членами Совбеза вопросы военного строительства в России

Москва, 16 апреля. Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу, 16 апреля, совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Государственный лидер в рамках оперативного совещания в видеоформате обсудил вопросы строительства военной организации государства.

«Мы сегодня поговорим о военном строительстве, строительстве военной организации государства, в частности, о планировании в этой чрезвычайно важной для России сфере», — сказал он.

Путин дал слово начальнику Генштаба Вооруженных сил РФ —первому заместителю министра обороны генералу армии Валерию Герасимову для доклада.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с ливийским премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой заявил, что именно усилия России помогли Ливии остановить боевые действия и пойти по пути политического урегулирования.