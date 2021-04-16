Севастополь, 16 апреля. Активная деятельность западных войск на Украине может плохо кончиться для НАТО, так как украинцы не будут терпеть «оккупационный режим» Альянса, заявил политолог Александр Чернов.

Представитель правления Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополя Александр Чернов уверен, что и население полуострова также не будет терпеть и готово дать отпор любым посягательствам на свой суверенитет. Он подчеркнул, что большинство крымчан интегрировались в Россию.

«Наша молодежь успела послужить в Российской армии, увидела совершенно другой, более высокий уровень отношения командиров, сравнила украинскую и российскую военную технику. Очень много людей переехало в Крым из других российских регионов. Все это нельзя сбрасывать со счетов», — сообщает политолог EADaily.

Чернов уверен, что сейчас жителей полуострова весьма трудно чем-то запугать. Они прошли через угрозы отключения электричества, продуктовые блокады, а также боролись с недостатком пресной воды. Однако все эти проблемы были решены. Так что крымчан не напугать украинскими провокациями или приходом армии Альянса.

Более того, слишком активная деятельность западных войск на территории Украины, пусть даже и в направлении Крыма, может весьма плохо кончиться для НАТО и без вмешательства российских войск. Дело в том, что украинцы не будут терпеть «оккупационный режим» Альянса с развертыванием военных лагерей, заявил Чернов. Слишком «наглое» поведение европейских солдат приведет к войне с украинскими партизанами. И тогда НАТО столкнется с проблемами начиная от мелкого вредительства и заканчивая какими-то крупными потрясениями, подчеркивает политолог.

Ранее сообщалось, что Украина может принять маневры НАТО вблизи западных границ России в качестве сигнала для атаки на Донбасс. А телеканал «Царьград» передавал, что после речи президента США Джо Байдена и новых введенных санкций бойцы ВСУ вновь начали обстреливать окраины Донецка.